Missione salvezza. Un girone fa Fiorentina-Parma valeva l’Europa

Esattamente 18 anni fa la Fiorentina giocava al Tardini l’andata della finale di Coppa Italia, con Vanoli che nel finale regalò la vittoria ai viola e indirizzò verso Firenze l’ultimo trofeo della storia della Fiorentina. Adesso Parma è il palcoscenico di una gara che mette in palio punti preziosi per la salvezza matematica a due gare dal termine, non esattamente la stessa cosa. Questo il confronto – impietoso – che fa Repubblica in edicola stamani. La sfida metterà in mostra chi ha i nervi più saldi in un momento davvero delicato della stagione, e i tifosi gialloblù hanno risposto presenti visto che si va verso uno stadio esaurito. Un girone fa Fiorentina e Parma inseguivano un posto in Europa: adesso invece devono fare i conti con il baratro della retrocessione. I ducali non vincono da nove gare, i viola addirittura da dodici in campionato. Più che la tattica, conterà l’approccio mentale.