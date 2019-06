Mirallas no, Muriel forse, Gerson e Terracciano rientrati alla base: la situazione dei riscatti

Il Corriere dello Sport fa il punto su giocatori che quest’anno erano in prestito alla Fiorentina. Mirallas è tornato all’Everton, Muriel è ancora in forse per essere riscattato. Terracciano è tornato all’Empoli mentre Gerson alla Roma. E non è finita qui: presto a Firenze rientreranno tanti giocatori che erano stati mandati in prestito. Chi arriverà a lavorare sul mercato dovrà occuparsi di molte vicende.