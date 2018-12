Mirallas nel tridente viola, debutto di Norgaard dal 1′. Nell’Empoli dubbio terzino sinistro

Il gol del 3-3 all’ultimo respiro di domenica scorsa è valso a Kevin Mirallas una maglia da titolare in vista nel derby contro l’Empoli, o almeno così sembra alla vigilia del match. Così come pare sempre più sicuro il debutto dal 1′ di Christian Norgaard come centrale di centrocampo, considerando la squalifica di Veretout, ma anche di Edimilson, mentre Milenkovic, anche lui fermato dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato in terra emiliana, verrà sostituito dal rientrante Vitor Hugo. In casa Empoli Beppe Iachini è alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo e aspetta di sapere proprio oggi se potrà contare su Luca Antonelli. Considerando che anche l’ex capitano viola Manuel Pasqual è in dubbio per un problema muscolare, il recupero dell’ex Milan sarebbe, dunque, doppiamente importante. A riportare il tutto è il Corriere dello Sport.