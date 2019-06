Mirabelli, Lo Monaco e Marino: nomi smentiti dal CdS per la nuova Fiorentina

Con Rocco Commisso, la Fiorentina potrebbe trovare un uomo entusiasta, con la voglia di stringere rapporti, uno che, dicono, conosca anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il cui padre è originario di Reggio Calabria. I nomi dei dirigenti di cui si contornerà Commisso faranno capire quanto concrete saranno le sue ambizioni e le reali dimensioni del suo impatto sul calcio italiano. Non dovrebbero essere quelli circolati finora: Massimiliano Mirabelli non è stato preso in considerazione, la candidatura di Pietro Lo Monaco definita «impossible», Pierpaolo Marino mai contattato. Commisso non sceglierà sulla base delle appartenenze geografiche, ma sulle competenze. Il quadro dirigenziale si sta per completare. E con quello, capiremo di più.