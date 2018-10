Milenkovic, quanti tiri in porta. E la parabola alla Ivanovic prosegue

Nell’edizione di questa mattina, La Nazione mette in evidenza un dato interessante riguardo a uno dei grandi protagonisti di questo scorcio iniziale di stagione, Nikola Milenkovic. Infatti è uno dei difensori che tira di più in porta: addirittura 10 tentativi nel bersaglio (tanto per avere un’idea, Simeone ci è riuscito 13 volte). Tutto questo nella stagione in cui Pioli ha reso stabile l’aggiustamento del ruolo: nato difensore centrale, Milenkovic si è adattato a giocare in una posizione più esterna. La stessa di Ivanovic, fra parentesi il modello di riferimento per Nikola.