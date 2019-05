Mercato Inter: con Conte in panchina, Chiesa primo obiettivo nella lista di Marotta

Come racconta questa mattina il Corriere dello Sport, c’è grande fermento intorno a quasi tutte le panchine della Serie A. A partire dalle big come Juventus ed Inter. Per quanto riguarda i nerazzurri, Antonio Conte è il più vicino: secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe già un accordo di massima, l’ex c.t. avrebbe tra l’altro indicato pure le priorità in chiave mercato. Che sono tre innanzitutto: rimpolpare il reparto arretrato per attuare il suo 3-5-2, un centravanti di livello internazionale (Romelu Lukaku) e Federico Chiesa. Il giovane viola è considerato da Conte il giocatore ideale per andare a ricoprire sia il ruolo di esterno a tutta fascia che pure quello puro offensivo. E adesso, allentata la morsa del fair play finanziario, l’Inter può anche alzare l’offerta da formulare alla Fiorentina.