Maggiori poteri ad Antognoni, in programma un incontro tra Commisso e Montella

Nelle prossime ore Rocco Commisso comincerà a far luce sull’organigramma della Fiorentina. “Tutti i nomi che sono usciti in questi giorni non sono veri. Non abbiamo parlato con nessuno, giusto così“, ha detto il nuovo presidente della Fiorentina al Corriere dello Sport.

Il tycoon italo-americano, si legge sul quotidiano, partirà da alcune linee guida: da Giancarlo Antognoni si aspetta consigli e indicazioni, a cominciare dalla guida tecnica. E qui siamo al secondo punto: Montella ha ancora qualche chance di restare. Diego ha parlato bene di lui nel corso degli incontri con Commisso che ha spiegato di non aver mai licenziato nessuno nelle sue aziende, ammettendo, però, che il calcio è un mondo diverso. Nei prossimi giorni incontrerà l’allenatore e il suo agente. La scelta del direttore sportivo avverrà prima, Commisso vuole sintonia tra i dirigenti e il tecnico.