Luca Scolari possibile amministratore delegato: oggi incontro con Commisso

Salutato Pantaleo Corvino (IL COMUNICATO), la Fiorentina deve cercare adesso un direttore sportivo. A tal proposito attenzione a Daniele Pradè. Non solo. Nell’organigramma dovrà essere inserito anche un amministratore delegato. Come scrive il Corriere Fiorentino, il ruolo potrebbe essere affidato a Luca Scolari. Oggi Commisso si incontrerà con lui – non si sa se a Firenze o a Milano – e poi deciderà. Il nuovo proprietario viola non vuole lasciare l’Italia senza aver riempito questa casella.