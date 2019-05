Lo smarrimento inFiorentina, un minuto dopo la fine

Firenze chiedeva chiarezza “un minuto dopo la fine del campionato”. Ma le reazioni dei tesserati viola al possibile cambio societario ha destato stupore, curiosità, ma soprattutto spaesamento: dopo il Genoa i corridoi del Franchi, tra dirigenti che passano sfrecciando e steward che commentano e chiedono lumi sul futuro, è un po’ come trovarsi su una barca appena passata dentro una bufera. “Ancora galleggia, ma il timoniere non si vede. E soprattutto non è ben chiara la rotta da seguire”, scrive il Corriere Fiorentino. Aria malinconica e preoccupata, tante domande a cui trovare risposta. Perché se i calciatori un contratto lo possono trovare altrove, sono in dubbio molti posti di lavoro. La visita di due giorni dei Della Valle ha “rassicurato” sul fatto che ci saranno ancora loro – come ribadito anche da Montella – e la proprietà non ha voluto commentare niente sul passaggio di consegne a Commisso.

– NON SOLO COMMISSO. NEL CDA SI VALUTERANNO ALTRE DUE OFFERTE