L’Inter studia la formula per arrivare a Chiesa. Karamoh e Candreva possibili contropartite?

Federico Chiesa, scrive Tuttosport in edicola stamattina, è l’uomo dei sogni dell’Inter. Per la famiglia Della Valle vale 70 milioni, cifra che è un Everest per i conti nerazzurri. Ciò nonostante, da almeno un anno il club è in pressione sul ragazzo. Potrebbe arrivare ai 70 milioni inserendo un paio di contropartite nell’affare. L’ideale per il bilancio nerazzurro sarebbe anche generare una plusvalenza, per questo motivo il primo della lista è Yann Karamoh (LA SCHEDA DEL GIOCATORE), che tornerà alla base dal prestito al Bordeaux e che, soprattutto, Pantaleo Corvino già voleva alla Fiorentina.

Oltre all’esterno francese, i viola potrebbero pescare da un mazzo che comprende Emmers, reduce dall’annata in prestito alla Cremonese, e Vanheusden, che allo Standard Liegi è diventato un giocatore dallo spessore internazionale (LA SCHEDA DEL DIFENSORE). Porte chiuse invece per Esposito, ritenuto incedibile dall’Inter che non vuole assolutamente ripetere un caso Zaniolo. Tra i tanti giocatori che non generano plusvalenza ma che possono essere utili alla Fiorentina, tolto Gagliardini (che Conte vuole rilanciare) il primo della lista è Antonio Candreva, che però nel caso dovesse entrare nella trattativa dovrebbe tagliarsi parte dell’ingaggio.