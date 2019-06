“Non conosco personalmente Rocco Commisso, ha condiviso l’infanzia con mio padre e i ricordi di famiglia partono da lì. Me lo descrivono come una persona molto seria, capace, e che soprattutto non ha rinnegato le sue origini, aspetto questo molto positivo“. Queste le parole dette da Domenico Vestito a La Nazione, ex (da poco) primo cittadino di Marina di Gioiosa Ionica, paese d’origine appunto del probabile futuro proprietario della Fiorentina.