L’esercito dei rientri: il futuro di Maxi, Cristoforo, Saponara ed i giovani. Dragowski…

L’edizione odierna di Stadio passa in rassegna l’esercito composto da quei giocatori viola che, dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito, sono pronti al rientro alla casa base. Maxi Olivera e Cristoforo lunedì scorso hanno fatto visita al centro sportivo. Il primo potrebbe essere riscattato dall’Olimpia Asuncion, mentre il secondo difficilmente verrà riscattato dal Getafe (ma è cercato dal Santos Laguna, club messicano). Anche Saponara non verrà riscattato, ma a differenza degli uruguaiani sarà uno degli osservati speciali a Moena. Torneranno pure Thereau dal Cagliari ed Eysseric, per il quale il Nantes difficilmente spenderà 3,5 milioni di euro per il riscatto.

Passiamo alle note positive: Zekhnini ha fatto bene al Twente (5 reti e 4 assist), contribuendo alla promozione in Eredivise. Il club olandese potrebbe trattenerlo. Buona anche la stagione di Dragowski. Tornerà a Firenze ma ci resterà solo se otterrà garanzie sul ruolo da titolare. Sulle sue tracce ci sono Roma, Parma e West Ham. I prestiti di Diks all’Empoli, invece, scadrà al termine della prossima stagione, quello di Gilberto a fine anno solare. Infine i giovani: a Moena sarà necessaria una riflessione su Castrovilli, protagonista con la Cremonese, Venuti, che ha contribuito a riportare in Serie A il Lecce di Liverani, e Sottil, ora in U21 dopo metà stagione al Pescara (che lo rivorrebbe).

IL MERCATO IN USCITA INFLUENZA LA TRATTATIVA CON COMMISSO: LA SITUAZIONE DEI BIG IN PARTENZA