L’Empoli ci crede: oggi allenamento a porte aperte, contro il Toro in 14.000 al Castellani

I tifosi chiamano, Andreazzoli ed il club rispondono. In casa Empoli c’è voglia di miracolo, come racconta il Corriere dello Sport. I supporters azzurri hanno chiesto alla società di aprire le porte dell’allenamento di sabato per stare vicini alla squadra ed incitarli, e così la dirigenza empolese ha fatto. “Vogliamo prepararci nel miglior modo possibile in vista della gara contro il Torino e sentire da vicino l’affetto dei nostri tifosi“, ha detto ieri Aurelio Andreazzoli. Che, insieme ai suoi giocatori, ci crede eccome al miracolo salvezza, anche se di fronte domenica alle 15 ci sarà un avversario bello tosto, protagonista di un girone di ritorno entusiasmante: il Torino di Walter Mazzarri, in corsa per un posto in Europa League, anche se la vittoria in Coppa Italia della Lazio ha complicato non poco l’obiettivo dei granata. Al Castellani attesi oltre 14.000 tifosi: sarà la gara dell’anno.