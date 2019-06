L’elenco di Pantaleo: “Vi spiego tutto, se non mi tutelo da solo…”

Vi proponiamo la terza parte dello sfogo di Pantaleo Corvino ai taccuini de Il Corriere dello Sport. L’ex direttore generale della Fiorentina spiega: «Ho fatto 60 punti il primo anno, 58 il secondo, in entrambi i casi perdendo l’Europa all’ultimo. A dicembre eravamo a tre punti dalla zona Champions, poi ci siamo guadagnati la semifinale di coppa Italia, il 7-1 alla Roma… Abbiamo pagato due mesi nerissimi, inspiegabili, e l’addio di Pioli ha creato scompensi notevoli anche nello spogliatoio. Per alcuni quello che ho fatto a Firenze è tutta merda, capisci? Trascurano il particolare che ho quasi dimezzato il monte ingaggi portandolo a 37 milioni. Ciò che hanno fatto i colleghi in altre società è parfum deodorant. Il Toro arriva per la prima volta dopo 10 anni oltre i 60 punti con 65 milioni di monte ingaggi è il suo direttore va alla Roma. La Lazio ne fa 59 con 70 di stipendi e Tare viene cercato dal Milan. Ho grande rispetto per il lavoro di Petrachi e Tare, porto solo due esempi recenti per ribadire che i parametri per giudicare il mio operato sono stati molto differenti. Potrei aggiungere i 53 punti della Samp che portano i loro direttori un giorno al Real e l’altro al Barcellona! Se non tutelo da solo il mio lavoro concedo troppo spazio ai detrattori. Voglio ricordare anche le quattro qualificazioni Champions del primo ciclo, le 54 partite in Europa con 8 sconfitte in tutto, i 5 titoli italiani a livello giovanile, Toni scarpa d’oro. No, non sarebbe stato giusto restare per non avvelenare chi mi stava vicino in una situazione surreale. Io non voglio essere ricordato per quello che si è salvato all’ultima giornata… Lo sanno bene che la prima volta me ne andai per stare vicino a mia madre la cui agonia durò due mesi. Era febbraio, dopo la gara vinta con l’Udinese, terza in classifica, quando la squadra era a 4 punti dall’Europa con una partita da recuperare a Bologna. Di quella squadra furono ceduti calciatori per 120 milioni per poi prendere Pizarro, Aquilani, Ambrosini, Gomez, Rossi».