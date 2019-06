Antognoni, Spalletti, Mirabelli, Gandini, il nodo Chiesa: le prime scelte di Commisso

A trattativa conclusa si aprono i primi scenari su quello che sarà il futuro viola. Molti nomi rimbalzano fra i giornali e televisioni, quello che è certo è la necessità di rigenerare una tifoseria ed un ambiente che da troppo tempo si erano spenti. Come riportato da La Repubblica, Giancarlo Antognoni dovrebbe rappresentare l’unico elemento di continuità proseguendo l’esperienza in viola, forse in veste di vice presidente, troppo preziosa una presenza come la sua, in grado di raccordare presente e passato. Alcuni vedono un profilo internazionale come Umberto Gandini, legato a Commisso, come possibile amministratore delegato della nuova Fiorentina. Come direttore sportivo prosegue la forte candidatura di Mirabelli, mentre con il nuovo assetto dirigenziale è assai improbabile che Vincenzo Montella resti al suo posto, nonostante il contratto sino al 2021. Il nome più suggestivo per la panchina è quello di Luciano Spalletti, con Donadoni, Garcia e Gattuso come possibili alternative.

L’intenzione di Commisso è quella di partire subito con un progetto ambizioso che possa riportare la Fiorentina in Europa. Al centro del progetto ambizioso dovrebbe esserci Federico Chiesa ma le voci di mercato sono numerose, Commisso parlerà col calciatore il prima possibile spiegando le sue intenzioni. Inevitabilmente sarà fondamentale la volontà del ragazzo e della famiglia, da mesi sono corteggiati da Juventus ed Inter, non sarà facile trattenerlo ma la proprietà americana ci proverà.