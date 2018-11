Le ombre cinesi su Federico Chiesa: pronto un pacchetto da settanta milioni di euro

Parte da lontano, dalla Cina, e porta il nome dell’Inter: è l’ultima tentazione dal mercato per Federico Chiesa. Ma più in particolare del nuovo – la nomina è dietro l’angolo – manager nerazzurro, Beppe Marotta. La questione, nella sua dinamica di mercato, è semplicissima: l’ex dirigente bianconero – racconta La Nazione – chiamato da Suning a gettare le basi per un’ Inter da scudetto, avrebbe portato in Cina, al suo nuovo patron, un elenco di giocatori considerati giusti (se non indispensabili) per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. E in questa lista, forse addirittura nelle primissime caselle, c’è il talento della Fiorentina. Niente di nuovo sul fronte mercatizio, potrebbe venir voglia di sottolineare a qualcuno, ma la differenza, questa volta rischiano di farla davvero i soldi. Marotta, in altre parole, potrebbe ottenere da Suning il mandato finanziario per tentare l’operazione-Chiesa. Lo scenario di mercato, insomma, nel caso dovesse prendere corpo in modo concreto, rischia di vedere l’Inter targata Suning-Marotta pronta a presentarsi a Firenze con il pacchetto di milioni che (almeno fino ad oggi) sono considerati la giusta valutazione di Chiesa: 70 milioni.