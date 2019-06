Largo ai giovani: Commisso riparte da qui

I primi pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Su Repubblica c’è spazio per le riconferme in Fiorentina. La giornata di ieri è stata proficua per il settore giovanile, con la conferma di Vergine a capo della Primavera e del comparto femminile: del resto Commisso era stato chiaro parlando di poca voglia di licenziare o stravolgere. E le basi sulle quali lavorare sono certamente di buon auspicio. L’obiettivo appare chiaro: lavorare e investire sul settore giovanile per coltivare giocatori italiani da far crescere in casa. Il neo proprietario ripartirà anche da Giancarlo Antognoni, per il quale è pronto anche un ruolo importante oltre a quello di intermediario diretto con la nuova proprietà. Largo ai giovani, verrebbe da dire: per una Fiorentina nuova.