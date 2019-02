L’appello di Chiesa: “Grandi partite con Napoli, Inter e Atalanta. Tifosi, venite al Franchi”

Nelle prossime tre settimane la Fiorentina si giocherà tutto. Domani il Napoli, l’Inter il 24 febbraio e il 27 la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Attraverso il Corriere Fiorentino, Federico Chiesa lancia un appello ai tifosi:

Saranno tre partite difficilissime ma molto importanti per noi. Sappiamo quanto il calore e la spinta dei nostri tifosi possa essere fondamentale quindi ci aspettiamo tantissimi tifosi, per colorare il Franchi di viola e trascinarci come solo voi sapete fare.