L’altra Fiorentina che attende con ansia: “Che ne sarà di noi?”

Circa trecento persone aspettano l’arrivo di Rocco Commisso per capire il loro futuro. Si tratta delle persone che lavorano presso la sede della Fiorentina di viale Fanti, al centro sportivo e agli store ufficiali. Buona parte è assunta dalla società viola, altri collaborano in maniera indiretta o tramite terzi. Nel reparto marketing si stanno portando avanti i progetti intrapresi nei mesi scorsi, in attesa della nuova società. Grande curiosità per i negozi ufficiali: non è escluso che alcuni locali possano essere rinnovati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.