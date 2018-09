Lafont, tra cautela e voglia di tornare: il portiere cerca il recupero lampo

Il portiere francese della Fiorentina Alban Lafont non si dà per vinto nonostante l’infortunio. Come scrive La Nazione questa mattina, al San Paolo contro il Napoli non ci sarà, così come tre giorni più tardi a Marassi contro la Samp. Eppure il portiere francese non perde la speranza e, oltre ai messaggi rincuoranti via social, avrebbe confidato ai parenti e agli amici più stretti di voler provare a fare un miracolo per poter essere già a disposizione per la ripresa del campionato. Un tentativo improbabile, nonostante il portierino in carriera non abbia mai sofferto di ricadute a livello muscolare.

Intanto Dragowski si scalda e cerca il riscatto: ha la fiducia di tutti nella Fiorentina