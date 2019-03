Lafont rientra tra i pali. Chiesa più no che sì

«In porta rientra Lafont, Chiesa sta meglio ma è presto per capire la disponibilità»: La Gazzetta dello Sport fa le carte alla Fiorentina in vista della gara contro il Torino, in programma domenica al ‘Franchi’. Al rientro dalla sosta, Stefano Pioli riaccoglie dunque il portiere francese dopo i problemi accusati nella gara contro l’Atalanta, che lo avevano costretto ai box in favore di Terracciano. Migliora invece l’esterno d’attacco, la cui condizione resta ancora un’incognita.

Su Stadio si parla di una Fiorentina d’attacco, perchè ci saranno Simeone insieme a Muriel (oggi il primo allenamento post nazionale per il colombiano). Su Chiesa si legge: “Sarà monitorato giorno per giorno ma l’ipotesi di fargli saltare Torino rimane da preferire per prudenza”).