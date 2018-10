Lafont: “In Italia è cambiato tutto, a Firenze per crescere. Torino? Vinceremo”. E su Frey…

Il portiere della Fiorentina Alban Lafont ha concesso un’intervista a Tuttosport a pochi giorni dalla sfida contro il Torino. Eccone alcuni estratti: “Il campionato di Serie A è tosto, non esistono squadre deboli. Qui è cambiato tutto, dalle partite agli allenamenti”. Glissa sull’interessamento dell’Arsenal ribadendo che è felice di essere alla Fiorentina dove “posso crescere per arrivare il più lontano possibile e la nazionale è il mio sogno”. Riferisce poi che è l’Europa League il vero obiettivo del gruppo “anche se siamo giovani” e poi ancora “contro il Torino sarà uno scontro diretto, sono sicuro che sabato andrà meglio”. Lafont rivela di aver sentito Frey quando è arrivato a Firenze “ma i suoi consigli li tengo per me”. Infine ecco quali sono per lui i portieri più forti “Ter Stegen, Alisson e Buffon”.