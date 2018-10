Lady Astori lascia Firenze: il suo futuro è a Milano

Francesca Fioretti sta per lasciare Firenze. Sette mesi dopo la morte di Davide Astori la compagna del capitano viola torna in Lombardia, dove proverà a ripartire. Tornerà piano piano a lavorare. Dirà addio alla casa di via delle Terme che con Davide aveva subito amato e dirà arrivederci ai vicoli e ai palazzi che l’hanno vista felice. Lo scrive La Nazione.