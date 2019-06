La trattativa: nessun incontro Commisso-DDV, a mediare è stato Cognigni

Dall’edizione fiorentina de La Repubblica emerge un particolare interessante: Rocco Commisso e Diego Della Valle non si sono mai incontrati. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di un viaggio a New York dell’imprenditore marchigiano per questioni relative alle sue aziende, viaggio fatto alcune settimane fa, e secondo molti proprio durante quella trasferta nella Grande Mela il maggiore dei due fratelli Della Valle avrebbe incontrato anche Commisso ed il suo staff per definire i passaggi chiave dell’operazione. Sembra però che i due non si siano mai incontrati in realtà, e che sia stato l’attuale presidente della Fiorentina, Mario Cognigni, a fare da tramite tra le parti nella fase iniziale della trattativa, oltre ovviamente ai legali ed alla mediazione della banca d’affari JP Morgan. Fu propri0 lo stesso Cognigni tempo addietro a proporre l’acquisto della Fiorentina a Commisso.