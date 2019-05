Analisi impietosa ma obiettiva quella firmata Giuseppe Calabrese su La Repubblica. La gara del Tardini, in cui una Fiorentina triste e inutile si fa fregare da un Parma più deciso, cattivo e che ci ha creduto di più, viene definita “il capolavoro di un calcio abborracciato e senza idee. Il k.o. di ieri spinge Montella ed i suoi all’inferno dopo una stagione incredibile, assurda, partita con ambizioni europee e finita con uno scontro diretto domenica al Franchi contro il Genoa. In palio c’è la serie A, roba da non credere: se Prandelli vince, la Fiorentina potrebbe retrocedere. Un qualcosa di impensabile fine a pochi mesi fa, eppure, oggi, drammaticamente vero.

E drammatica è anche la pochezza di idee e di gioco della Fiorentina: oltre ai legni e a qualche opportunità divorata da Simeone si è vista soltanto tanta approssimazione. Brutta storia questa, ma forse è il finale che si merita una squadra capace di buttare all’aria tutto e una società che ha bruciato il suo progetto per presunzione e arroganza. Ieri è soltanto arrivato l’ultimo schiaffo a una squadra sbandata e senza leader, che Montella non ha saputo raddrizzare. Nemmeno ieri, che serviva più testa che gambe, più cuore che tecnica perché certe sfide si vincono anche con il coraggio e la convinzione. Niente, la Fiorentina ha sbattuto contro se stessa e i suoi limiti. SPENTA E ABULICA: ORA LA FIORENTINA TREMA DAVVERO