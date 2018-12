Sono ancora tanti quelli che dicono: «Della Valle vattene? E chi arriva? Qui nessuno si fa vivo: quando i patron hanno detto siamo pronti a cedere è stato il silenzio…». Se i tifosi di gran parte di Maratona e Tribuna temono che alla fine… «non rimanga nessuno», è altrettanto vero che dalle due curve la rottura è finale. I Della Valle sono ripetutamente accusati di non seguire la squadra, di non investire denaro, di fare una politica calcistica a zero. […] Gli ultras viola si stanno mobilitando.

A Reggio dopo aver «pizzicato» forte i fratelli hanno «sculacciato» anche la squadra. E domenica si mobiliteranno, si legge su Stadio oggi in edicola. E non sarà una festa, specialmente per la proprietà. Nessun dubbio, questo è l’attimo peggiore di tutta la storia recente della Fiorentina. L’abbiamo detto: niente festa di Natale, ma giorni di fiele.

Inoltre, aggiunge in merito La Nazione, in queste ore la curva si sta interrogando su quale posizione prendere. Ma se da un lato la contestazione all’indirizzo della proprietà non è destinata a fermarsi, la squadra invece dovrebbe inizialmente essere risparmiata. Non è escluso oltretutto che proprio in vista della partita con gli azzurri possa esserci un contatto tra alcuni rappresentanti del tifo organizzato e i giocatori di Pioli.