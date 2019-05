La psicologa: “La Fiorentina ha vissuto momenti peggiori di questo”

Fiorentina-Genoa: domenica al cardiopalma. In gioco c’è la permanenza in Serie A. Su La Nazione troviamo le parole della psicologa dello sport Sara Binazzi:

Quella viola è una fase delicata in cui la componente-testa è basilare. Credo che il gruppo stia soffrendo troppo il pensiero del passato e dei tanti momenti di difficoltà che si sono accavallati in questi mesi. Se ne esce in un solo modo: concentrandosi sul presente e cercando di portare in campo i propri punti di forza. Se l’essere giovani aumenta le criticità? Non penso: la Fiorentina è fatta prima di tutto da professionisti. In passato i viola hanno vissuto momenti ben peggiori di questo e hanno saputo uscirne nella maniera migliore: adesso è il momento in cui ogni calciatore deve mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra.