La moViola di Sassuolo-Fiorentina: Chiffi se la cava, ma “il recupero è troppo lungo”

IL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO: “Partita complicata per Chiffi, la tiene con due espulsi. Lavoro anche per il Var Di Bello: lunga revisione per il 2-1 di Simeone. Sul tiro di Edimilson, finito sul palo, Simeone è ok. Fuori luogo le proteste di Berardi, ammonito (ha rischiato). Nel finale i due rossi: il primo per Djuricic, per proteste dopo un giallo per un fallo su Simeone. L’altra espulsione per Milenkovic, che protesta per il giallo a Veretout”.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Chiffi applica il regolamento con un po’ di protagonismo. Il recupero è troppo lungo, le espulsioni finali un’altra conferma della ‘tolleranza zero’ su proteste e capannelli”.