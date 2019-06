La Juventus prova a convincere Cuadrado: contropartita nell’affare Chiesa?

La Juventus, trovato l’accordo con Federico Chiesa, inizierà la trattativa con la Fiorentina: la richiesta è di 80 milioni, i bianconeri tenteranno di inserire nell’affare Juan Cuadrado. Se Paratici convincerà il colombiano, l’operazione avrà ampie possibilità di andare in porto. È anche vero che, per questioni di rivalità, la società ora di Commisso preferirebbe cedere il suo gioiello all’Inter. Insomma, la Juve è in vantaggio per numeri e tempi (è pronta a chiudere, mentre i nerazzurri devono realizzare 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno), ma Conte non si sente battuto.