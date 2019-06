La Juve piomba su Traoré: affare in dirittura d’arrivo. Poi il prestito ad un club di A

La Fiorentina saluta Hamed Traoré? Nonostante la trattativa con l’Empoli, nel gennaio scorso, sembrasse chiusa e definita, le titubanze del club gigliato in merito all’operazione hanno, in pratica, complicato tutto, fino al punto che l’Empoli, secondo quanto riporta questa mattina La Stampa, ha chiuso per la cessione del centrocampista ivoriano alla Juventus, per un cifra che si aggira sui 15 milioni. Il club bianconero girerà nelle prossime settimane, in prestito, il giovane calciatore al Sassuolo, per farlo giocare con continuità.