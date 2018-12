La Fiorentina e l’orgoglio ritrovato: stavolta il pareggio ha un sapore diverso

Quando tutto sembrava finito. Mentre il tiepido sole di mezzogiorno se ne andava, e avanzava il freddo. Nell’ambiente, e nel cuore. Quando la seconda sconfitta consecutiva pareva ormai inevitabile. È stato in quel momento – racconta il Corriere Fiorentino – quando non c’era più niente da perdere (se non la faccia) che una squadra soffocata dalla paura ha trovato la forza per tirarsi fuori dalla fossa. Morta, e risorta, nel giro di 20 minuti. Ancora un pareggio, è vero, il sesto nelle ultime otto partite (ai quali si aggiungono le sconfitte con Lazio e Juventus) ma dal sapore diverso. Perché il 3-3 col Sassuolo non sarà una vittoria (manca dal 30 settembre) ma, forse, può rappresentare quella scossa inseguita, e mai trovata, negli ultimi due mesi. Come se la banda di Pioli avesse avuto bisogno di perdere tutto (ambizioni comprese) per ritrovare se stessa.