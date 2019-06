La Fiorentina è di Commisso, affare concluso per 165 milioni

Dopo il Cda della settimana scorsa, molti si immaginavano tempi di vendita e contrattazione più lunghi per la Fiorentina. Nessuno si aspettava la presenza di Joe Barone e Rocco Commisso nei giorni seguenti addirittura a trattare nella sede di Milano in corso Venezia della Tods. Secondo quanto riporta la Repubblica, ieri un pranzo insieme tra i diretti interessati, Diego Della Valle e Cognigni avrebbe di fatto sancito la vendita per una cifra intorno ai 165 milioni di euro. Il tutto messo nero su bianco nello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, dovrebbe diventare ufficiale tra oggi e domani. Dopo 17 anni termina così l’era Della Valle e può iniziare quella americana, da quello che filtra da parte di quest’ultima c’è entusiasmo ed una chiara volontà di rilanciare il brand Fiorentina a livello mondiale. L’italo americano, una volta ufficializzata l’acquisizione della Fiorentina, potrebbe fare tappa nel fine settimana a Firenze come primo atto della sua nuova gestione.