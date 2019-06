La Fiorentina americana riparte dal duo Marino-Antognoni?

Come scrive La Gazzetta dello Sport, è chiaro che la Fiorentina americana avrà tanti volti nuovi. Se ne andrà il responsabile dell’area sportiva Pantaleo Corvino e in bilico è anche la posizione di Vincenzo Montella. Che comunque ha ancora due anni di contratto con la società viola. Chi invece dovrebbe restare è Giancarlo Antognoni, simbolo di Firenze e della Fiorentina. Potrebbe essere lui ad avere un ruolo chiave in questo momento di passaggio, anche se per il ruolo di direttore generale è sotto osservazione la figura di Pierpaolo Marino. Del resto, già ai tempi della trattativa con il Milan il magnate americano aveva dichiarato di voler riportare le bandiere all’interno del pianeta rossonero e l’Unico 10 è l’incarnazione perfetta della sua politica. Per quanto riguarda invece Federico Chiesa, il gioiello viola – 70 milioni di valutazione – aveva già la valigia pronta, corteggiato da Juve, Inter e Bayern Monaco. Ma il nuovo proprietario potrebbe provare a riaprire la partita, chiedendo a Chiesa di essere il simbolo del suo progetto ambizioso.