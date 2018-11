La contraddizione: Pjaca rebus in viola, presenza fissa in nazionale

E’ stato il giocatore più atteso, ma per il momento non sta rendendo. Stiamo parlando di Marko Pjaca, su di lui scrive La Nazione. Pioli dovrà capire il prima possibile qual è il problema del giocatore. Dalla critica e in particolare da ex compagni d’avventura di Pjaca, sono arrivati spunti di riflessione sulle ragioni che potrebbero aver complicato l’inserimento del croato negli schemi viola. Primo: la condizione fisica. Forse da migliorare, sicuramente da affinare, dopo l’esperienza in Germania e dopo aver superato i postumi per l’infortunio che lo ha costretto a rimanere a lungo ai box. Secondo: la concentrazione o anche il modo di riapprocciarsi al calcio italiano che, nei giorni del suo primo sbarco in Italia (alla Juventus), era stato segnato da una fiducia smisurata di Allegri, pronto a consegnargli subito una maglia da titolare in campionato come in Champions. Ora Pjaca sta rigenerandosi in Nazionale. Sì, perché la Croazia non lo molla. Anzi. L’ex bianconero rimane un intoccabile del gruppo dei convocati e di sicuro sarà curioso vederne il rendimento se dovesse giocare una partita complicata come quella di domani con la Spagna o la successiva che vedrà la Croazia battersi con l’Inghilterra.