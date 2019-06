La conferma di Antognoni e il rientro di Batistuta. E ora altri ex sperano di tornare

Così il Corriere Fiorentino: “Rocco Commisso ha scelto di partire dal passato per costruire il futuro e per riuscirci ha aperto le porte della società agli ex giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia del club”. Il primo è stato Antognoni, ora l’idea che frulla è Batistuta. Un rientro che ha messo in fibrillazione altri ex che tornerebbero volentieri a Firenze: Pepito Rossi e Pasqual per indossare nuovamente la maglia viola, Toni e Dainelli con altri ruoli.