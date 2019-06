Krunic preso, Sensi spaventa. E il Milan supera tutti per Veretout

Con Rade Krunic, il Milan punta ad aumentare la qualità in mediana, come indicato da Marco Giampaolo, per di più a un prezzo contenuto e con un elemento in piena ascesa, che il prossimo 7 ottobre compirà 26 anni. Difficile fare altrettanto se il Sassuolo rimarrà fermo sulle sue richieste per Stefano Sensi. Ed ecco – racconta Il Corriere dello Sport – che rossoneri possono investire su Jordan Veretout: il Milan infatti nelle ultime ore sembra passato in pole position per il francese della Fiorentina.