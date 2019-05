Inter, incontro con Chiesa sr. Tentativo di sorpasso sulla Juve, ma la Champions…

L’Inter scende in campo per Federico Chiesa. E’ il talento della Fiorentina il giocatore che i dirigenti nerazzurri hanno individuato per alzare il tasso tecnico del reparto esterni secondo La Gazzetta dello Sport. L’equazione è semplice: vittoria con l’Empoli, accesso alla Champions da 50 milioni e maggiore libertà d’azione. Marotta e Ausilio hanno deciso di andare a fare la guerra alla Juventus perché i nerazzurri hanno capito che c’è lo spazio per inserirsi sondando il terreno con papà Enrico. Si parla addirittura di un incontro tra le parti avvenuto nei giorni scorsi, ma bisogna – per entrambe le società – aspettare l’epilogo del campionato. La richiesta di partenza è di 70 milioni, altissima, non certo quella su cui vuole lavorare l’Inter che potrebbe avvicinarsi con l’inserimento di alcune contropartite come Gagliardini.