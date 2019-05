Inter, Chiesa è il primo regalone per Conte: già incontrato babbo Enrico

Come scrive La Gazzetta dello Sport: “Il primo regalone per Antonio Conte è Federico Chiesa, pallino nerazzurro per il quale la dirigenza Inter ha già cominciato il duello con la Juve, sondando e incontrando papà Enrico. L’esterno viola sarebbe perfetto nello scacchiere dell’ex c.t. azzurro, ecco perché le altre piste, Danilo su tutti, si sono raffreddate. Costa ancora tanto (70 milioni la base di partenza della Fiorentina), ma l’inserimento di contropartite tecniche (Gagliardini?) potrebbe rendere meno oneroso il cash da versare”.