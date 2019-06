Primo contatto tra Commisso e ultrà. Lettera degli 1926 al nuovo proprietario

Qualche minuto insieme prima davanti e poi dentro l’hotel Savoy: questo è stato il primo contatto fra i mondo del tifo viola, sponda degli ultrà, e il nuovo proprietario Rocco Commisso. I ragazzi del gruppo UnoNoveDueSei, leader assoluto della curva Fiesole da almeno due anni in contrasto con i fratelli Della Valle e protagonisti della lunga contestazione attiva da mesi e mesi – racconta Il Corriere dello Sport – hanno voluto salutare l’uomo che ha acquistato il club. I ragazzi dell’1-9-2-6 hanno consegnato una lettera affettuosa a Commisso, che racconta il loro stato d’animo e la loro voglia di mobilitazione generale per l’anno che sta per iniziare. Tutto a conferma di una mobilitazione generale che non si vedeva oramai da anni.