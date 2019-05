In coda per lo spareggio: Fiorentina-Genoa, il dato sui biglietti venduti

Come scrive il Corriere Fiorentino, per Fiorentina-Genoa se il “Franchi” non sarà tutto esaurito ci mancherà davvero poco. Ieri sera i dati provvisori si assestavano sui 9.000 biglietti venduti, che, sommati ai 21.000 abbonati, proietta il totale degli spettatori a quota 30.000. Restano ancora quattro giorni per poter comprare il tagliando e l’auspicio è di venderne il più possibile. Da Genova arriveranno oltre 2.000 sostenitori rossoblu.