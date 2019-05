Il silenzio di Commisso: prima il CDA, poi le mosse. E spuntano nuovi dettagli

In attesa del CDA dell’attuale proprietà viola (RINVIATO A DOMANI) il Corriere Dello Sport studia le prossime mosse di Rocco Commisso, che nel frattempo è rimasto in silenzio dall’America aspettando gli sviluppi. Domani seguirà come di consueto la squadra B dei suoi Cosmos e attorno a lui regna silenzio assoluto ma non pessimismo. Probabilmente, si legge, se non fossero usciti spifferi sulla trattativa, il CDA si sarebbe svolto già lunedì mattina e il fatto che domani le borse saranno chiuse non è un dettaglio da sottovalutare.

Al di là delle altre possibili offerte per il club viola, comunque, la trattativa appare in fase avanzata: i tempi di scadenza del pre-accordo parlano di metà giugno e anche le cifre sarebbero più alte rispetto ai 150 milioni riportati dal NY Times, circa 200 milioni. Tuttavia, le irritazioni che Diego Della Valle ha avuto al momento delle anticipazioni potrebbero far oscillare ancora il prezzo. La sensazione, insomma, è che se domani arrivassero notizie positive dal Consiglio d’Amministrazione, la chiusura dell’affare potrebbe essere davvero vicina.