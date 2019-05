Il ritorno a New York del braccio destro di Commisso e l’incontro saltato

Joe Barone uomo di fiducia legato strettamente a Commisso, è tornato in America per riferire dei due giorni passati a Firenze. Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport-Stadio, la visita gli avrebbe riservato un aspetto negativo ed uno positivo, l’impatto con la passione dei tifosi e lo stadio lo ha particolarmente impressionato tanto che più volte è stato visto in tribuna d’onore fare foto e video, forse condivisi con lo stesso Commisso. Quello che invece ha deluso è stata la freddezza della proprietà rimasta amareggiata dalle informazioni diffuse dal New York Times, un incontro in programma da tempo con la Fiorentina sarebbe saltato. Dall’entourage del miliardario americano si cerca di chiarire la situazione ribadendo i rapporti non idilliaci con la stampa americana che anche ai tempi dell’acquisto dei Cosmos aveva fatto trapelare indiscrezioni.