Il risveglio dell’attacco viola: un inizio 2019 ricco di gol per la Fiorentina

Tra campionato e Coppa Italia, l’attacco della Fiorentina ultimamente si è ripreso il ruolo che gli spettava. Dopo mesi in cui i gigliati avevano grandi difficoltà nello scardinare le difese avversarie, adesso, con l’inizio del nuovo anno, la storia è cambiata. E’ l’effetto Luis Muriel? Non solo, afferma giustamente questa mattina il Corriere dello Sport. Certo, l’arrivo del colombiano ha fatto la sua parte, dando una grossa mano, ma dal 13 gennaio (giorno di Torino-Fiorentina in Coppa Italia) ad oggi la truppa di Pioli ha realizzato 17 gol in 5 partite, più del doppio, ad esempio, fatto dal prossimo avversario, il Napoli, nello stesso numero di gare. Adesso sta alla Fiorentina incrementare il bottino, contro una squadra forte e temibile come appunto quella partenopea.