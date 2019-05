Il rammarico di Di Lorenzo: “Fatico a digerire lo 0-0 di Fiorentina-Genoa”

Appena passato al Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed è tornato inevitabilmente sugli ultimi 90 minuti del campionato appena concluso che ha condannato l’Empoli alla retrocessione: “A San Siro è stata una partita incredibile e avremmo meritato di uscire da Milano con un punto. L’Inter è una grande squadra e Handanovic ha fatto parate straordinarie, però fatico ancora a digerire il verdetto. Peccato che a condannarci sia stato lo 0-0 scontato di Fiorentina-Genoa“. Tra le squadre che lo seguivano c’era stata anche la Fiorentina, che nel tempo è andato scemando in favore di Inter, Roma e Atletico Madrid: lo conferma il neo azzurro: “C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente”.