Il puzzle dei dirigenti: dal ruolo di Antognoni al nuovo amministratore delegato. Batistuta…

In questi giorni a New York Rocco Commisso sta decidendo le competenze di manager e dirigenti. Ufficializzato Pradè come nuovo direttore sportivo, il ruolo di Antognoni è in attesa di definizione: potrebbe essere vice presidente o direttore tecnico, a lui andranno molte deleghe che Corvino che teneva per sé. Sull’amministratore delegato, dopo i contatti con Gandini e Scolari ora Commisso sembra orientato su un manager più vicino alla proprietà e che non risulti troppo ingombrante, visto che mansioni importanti spetteranno a Joe Barone. Infine Batistuta: i contatti ci sono stati, ma prima dovrà essere chiarito il suo impegno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.