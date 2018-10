Il progetto Europa di Pioli: fare bottino pieno (o quasi) nel mini ciclo in arrivo

Al rientro dalla sosta la Fiorentina avrà un mini ciclo molto interessante per provare a proiettarsi dagli attuali 13 a 23 punti. Si parte con il Cagliari in casa, quindi a Torino contro i granata, nuovamente al Franchi contro la Roma ed infine Frosinone in trasferta. Tra granata e giallorossi Pioli può giocarsi l’unico jolly, ovvero pareggio, delle quattro partite, visto che contro sardi e ciociari c’è un solo risultato a disposizione, la vittoria. La tabella di marcia giusta prima di un’altra sosta per le nazionali. Lo scrive La Nazione.

***Sette mesi per convincere: Fiorentina, 40 milioni di riscatti. Sono 10 solo per Edimilson