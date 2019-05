Il principe azzurro Ranieri: dalla retrocessione con il Foggia al Mondiale U20

Come scrive La Gazzetta dello Sport: “Luca Ranieri ha esultato con gli occhi pieni di rabbia. Gli stessi occhi che, neanche due settimane fa, erano pieni di lacrime. Ranieri ha giocato un grande campionato di Serie B ma il suo Foggia, al netto di quello che succederà in tribunale, è retrocesso. Se i rossoneri si fossero guadagnati i playout, difficilmente Luca sarebbe partito per la Polonia. E di sicuro non avrebbe calciato in rete il pallone della prima vittoria dell’Italia al Mondiale Under 20“.