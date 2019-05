Il premier Conte: “Mi porto dietro il ricordo di Antognoni e della sua Fiorentina”

Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando i propri ricordi calcistici:

Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della Fiorentina di Antognoni. Mi piaceva il suo modo di stare in campo, a testa alta, la sua visione di gioco, quei suoi lanci lunghi