Il piano di Commisso: da oggi l’accelerata, via Corvino. Le prime idee ed il rapporto con la città. Antognoni…

Fischio finale del campionato per la Fiorentina, che da stanotte pensa già al futuro. Nello scenario disegnato dal Corriere dello Sport non c’è Pantaleo Corvino: A fine aprile, quando la trattativa tra Diego Della Valle e Commisso è entrata nel vivo, è stato comunicato al dirigente che l’italoamericano avrebbe azzerato la dirigenza. Certo, quindi, anche l’addio di Cognigni e la fine del canale privilegiato con Fali Ramadani, le scelte verranno fatte con orizzonti più ampi.

Da mesi l’italoamericano e il suo entourage hanno individuato nomi e ruoli per riempire la casella della nuova società… Tra le figure che potrebbero restare c’è quella di Giancarlo Antognoni, che Commisso ama da sempre. Fino a ieri, però, tutte le strategie sono state congelate in attesa dell’ultima drammatica partita. Da oggi Commisso e Della Valle ripartiranno e intanto Joe Barone, braccio destro di mr. Mediacom è rimasto colpito dall’atmosfera calda del Franchi. Per Commisso i tifosi contano molto. L’idea di creare una comunità stretta attorno al club è uno degli obiettivi principali.

L’articolo completo sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio

ACF COMUNICA: STAMANI SARA’ RICHIESTA CONVOCAZIONE D’URGENZA DEL CDA