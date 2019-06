Il Napoli rivoluziona la difesa e guarda in casa Fiorentina: non solo Pezzella nel mirino

Su La Gazzetta dello Sport si parla dell’addio di Raul Albiol al Napoli e delle conseguenti mosse sul mercato degli azzurri: “Giuntoli ha sempre tante opzioni sul tavolo ma in difesa non ha fretta di intervenire perché quattro centrali ci sono e prenderne di più forti di Maksimovic alle cifre del Napoli non è facile. Si vagliano comunque diverse candidature (compresi Pezzella e Milenkovic della Fiorentina) perché Manolas potrebbe restare un sogno”.